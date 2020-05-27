Павел Дуров пожертвовал 6,5 млн рублей благотворительному фонду Егора Жукова

Фото: скриншот видео

Радиоведущий и блогер Егор Жуков сообщил, что на его благотворительный проект «Взаимопомощь» выделил деньги основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Он пожертвовал 10 биткоинов (6,5 миллиона рублей).

«Еще несколько тысяч человек, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии, теперь получат бесплатные наборы с продуктами», — написал Жуков в своем Instagram.

Напомним, что Егор Жуков стал известен после дела о протестах в Москве летом 2019 года. Студента ВШЭ обвинили в организации массовых беспорядков руководствуясь несколькими видеозаписями, на которых юноша якобы размахивал руками, координируя действия толпы.

После того как выяснилось, что на видео не Жуков ему предъявили обвинения в экстремизме за высказывания в видеоблоге. Суд признал студента виновным и приговорил его к трем годам условно.