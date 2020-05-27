Загитову обвинили в нарушении правил посещения зоопарка Удмуртии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем «Инстаграме» рассказала о посещении государственного зоопарка Удмуртии.



«Сегодня ходила в зоопарк в Ижевске и познакомилась с семейством альпака. Мама Лилит, папа Патрик и их детеныш Степка», — подписала свой пост Загитова.

Между тем некоторые пользователи «Инстаграма» обвинили фигуристку в нарушении правил посещения зоопарка. Ни на одной из фотографий у Загитовой нет медицинской маски. По правилам зоопарка в Ижевске, вход без масок на территорию запрещен.

Несмотря на критику, большинство поклонников фигуристки оценили пост спортсменки. На данный момент фотография собрала более 74 тысяч лайков.

Напомним, вчера пресс-служба зоопарка Удмуртии сообщила о визите Загитовой в гости к местным животным.