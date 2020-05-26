Алина Загитова посетила зоопарк Удмуртии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила государственный зоопарк Удмуртии. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба зоопарка.

«Алина в зоопарке Удмуртии впервые. От того и эмоции от увиденного были через край. Спортсменку впечатлил абсолютно каждый обитатель. А приветственные взгляды животных и их искреннее желание пообщаться, покорили девушку», — написано в сообщении.

Фигуристка посетила зоопарк вместе со своей семьей.

Зоопарк Удмуртии возобновил свою работу после карантина с 14 мая. Входной билет стоит 250 рублей, для школьников и отдельных социальных групп — 100 рублей.

Загитова является единственной в мире фигуристкой, которой удалось выиграть Олимпийские игры (2018 год), чемпионаты мира (2019) и Европы (2018). Недавно ее признали олимпийской иконой стиля.

Напомним, в декабре россиянка объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.

