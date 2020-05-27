Ярославский чиновник плюнул в старосту дома

Глава «Южного Водоканала» города Ростов Великий, Ярославской области Игорь Кузнецов проиграл спор о том, почему он плюнул в старосту дома. Пострадавший от действий чиновника Илья Катанов представил видеозапись с камер видеонаблюдения.

Изначально появилось видео, на котором Кузнецов оскорбляет старосту. Катанов рассказал, что чиновник плюнул ему на голову из-за замечания, сделанного жене главы «Южного Водоканала».

Чиновник признал, что сорвался, но объяснил это физическим насилием Катанова в отношении его семьи.

Теперь же староста дома предоставил видеозапись, по которой можно понять, что он не применял физическую силу к жене и ребенку чиновника, передает «МК Ярославль».

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов уже сообщил, что намерен провести служебную проверку в отношении Кузнецова.