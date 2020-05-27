Челнинца оштрафовали за оскорбление кавказцев во «ВКонтакте»

В Набережных Челнах оштрафовали местного жителя за комментарии в социальной сети «ВКонтакте». Его сообщения содержали «признаки возбуждения межнациональной вражды, а также унижения, оскорбления человеческого достоинства и враждебного неприятия» народов Средней Азии, Кавказа и Закавказья.

В итоге городской суд обязал челнинца выплатить 10 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры автограда.

Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с правительством РФ до 1 июля 2020 года рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.