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Челнинца оштрафовали за оскорбление кавказцев во «ВКонтакте»

16:45, 27.05.2020
Челнинца оштрафовали за оскорбление кавказцев во «ВКонтакте»
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах оштрафовали местного жителя за комментарии в социальной сети «ВКонтакте». Его сообщения содержали «признаки возбуждения межнациональной вражды, а также унижения, оскорбления человеческого достоинства и враждебного неприятия» народов Средней Азии, Кавказа и Закавказья.

В итоге городской суд обязал челнинца выплатить 10 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры автограда.

Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с правительством РФ до 1 июля 2020 года рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.

Происшествия Татарстан
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