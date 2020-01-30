Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с правительством РФ рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.



Также должны быть предложены варианты совершенствования механизмов опровержения недостоверной информации.

Поручения даны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека. Их необходимо выполнить до 1 июля 2020 года, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.