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Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбления

15:23, 30.01.2020
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбления
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с правительством РФ рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.

Также должны быть предложены варианты совершенствования механизмов опровержения недостоверной информации.

Поручения даны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека. Их необходимо выполнить до 1 июля 2020 года, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.

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