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В Москве открывается торговый центр «Афимолл Сити»

15:39, 27.05.2020
В Москве открывается торговый центр «Афимолл Сити»
Фото: pixabay.com

В Москве с 1 июня открывается крупнейший торговый центр «Афимолл Сити». Об этом газете «Реальное время» сообщил осведомленный источник.

Общая площадь торгового центра — 283 тыс. квадратных метров. Он находится в центре города, рядом с Кутузовским проспектом, Новым Арбатом и Садовым кольцом.

Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что столица готова к поэтапному снятию ограничений.

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