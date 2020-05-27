В Москве открывается торговый центр «Афимолл Сити»

В Москве с 1 июня открывается крупнейший торговый центр «Афимолл Сити». Об этом газете «Реальное время» сообщил осведомленный источник.

Общая площадь торгового центра — 283 тыс. квадратных метров. Он находится в центре города, рядом с Кутузовским проспектом, Новым Арбатом и Садовым кольцом.

Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что столица готова к поэтапному снятию ограничений.

