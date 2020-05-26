ФК «Уфа» может получить частного владельца

Футбольный клуб «Уфа» может получить частного владельца. По сообщению комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов получил сразу два предложения от потенциальных инвесторов.

«Руководство «Уфы» уже провело несколько встреч. Все решится скоро», — написал Нагучев в своем телеграм-канале.

Одним из претендентов на покупку клуба является холдинг City Football Group, в состав которого входит английский «Манчестер Сити». Кроме англичан в него уже входят восемь команд, в том числе из США, Австралии, Японии, Индии, Уругвая, Испании, Китая и Бельгии. Сейчас они рассматривают вариант инвестиции средств в российский клуб.

По данным источника, функционер «Уфы» Газизов склоняется к другому предложению — от компании «Ред Булл». Они предлагают уфимскому клубу меньше денег, но более точный план развития команды в дальнейшей перспективе.

Отметим, что на данный момент «Уфа» является автономной некоммерческой организацией.