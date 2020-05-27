Загитова лидирует в рейтинге самых любимых фигуристок в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова идет на втором месте в общем рейтинге самых любимых фигуристов в Японии, уступая лишь легендарному японцу Юдзуру Ханю.

На данный момент россиянку признали «любимицей» 56,6% голосовавших на сайте, что делает ее самой любимой фигуристкой среди японцев. Совсем чуть-чуть ей уступает четырехкратная чемпионка Японии Сатоко Мияхара.

Другая российская фигуристка Евгения Медведева занимает последнее место в рейтинге, а действующая чемпионка Гран-при Алена Косторная идет на 14-й позиции.

Напомним, ранее Загитова была признана олимпийской иконой стиля.