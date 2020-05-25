Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля. Россиянка выиграла голосование Olympic Channel на официальной странице в «Твиттере».

В финале Загитова уверенно обошла американского фигуриста Джонни Вейра. Фигуристка набрала 62% голосов против 38% у своего соперника.



Ранее фигуристка одолела бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и знаменитого спринтера Усэйна Болта.

Загитова является единственной в мире фигуристкой, которой удалось выиграть Олимпийские игры (2018 год), чемпионаты мира (2019) и Европы (2018).

Напомним, в декабре россиянка объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.



Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».