Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля. Россиянка выиграла голосование Olympic Channel на официальной странице в «Твиттере».
В финале Загитова уверенно обошла американского фигуриста Джонни Вейра. Фигуристка набрала 62% голосов против 38% у своего соперника.
Ранее фигуристка одолела бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и знаменитого спринтера Усэйна Болта.
Загитова является единственной в мире фигуристкой, которой удалось выиграть Олимпийские игры (2018 год), чемпионаты мира (2019) и Европы (2018).
Напомним, в декабре россиянка объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.
Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».СпортФигурное катание
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