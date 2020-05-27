В Татарстане задержали банду, которая сбывала фальшивые купюры — видео

Фото: кадр оперативного видео

В Татарстане задержали организованную группу, которая сбывала поддельные деньги.

Как рассказали в МВД по РТ, в состав группы вошли трое безработных в возрасте 29, 28 и 23 лет, один из которых ранее судим за кражу. С марта по апрель 2019 года они хранили и перевозили поддельные банкноты номиналом пять тысяч рублей.

Купюры они закупали у неустановленных лиц в Москве. 14 поддельных купюр по цене от 2 до 3 тысяч рублей за каждую они продали на территории Татарстана, Чувашской Республики и Нижегородской области в кафе и барах, путем приобретения алкоголя ночью.

5 апреля все трое были задержаны. Ущерб по уголовному делу составил 70 000 рублей. В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 146,5 тысячи рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.