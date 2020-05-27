Экс-капитан «Сибири» Логинов перешел в «Нефтехимик»

Бывший капитан «Сибири» Александр Логинов перешел в «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

С 33-летним хоккеистом заключен контракт до конца сезона-2020/21.

Логинов является воспитанником уфимского хоккея и начинал профессиональную карьеру в «Салавате Юлаеве», в составе которого в 2008 году стал чемпионом России.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Сибирь», где в качестве капитана команды провел 50 матчей и набрал 17 (8+9) очков.

Всего в активе Логинова 512 матчей в КХЛ за такие клубы, как «Амур», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Сибирь». За свою карьеру хоккеист набрал 149 (49+100) очков за результативность.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о переходе словацкого нападающего Либора Гудачека.