Ту-22МЗМ Казанского авиазавода испытали на сверхзвуке

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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М успешно прошел испытания в сверхзвуковом режиме на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил изданию источник, уже выполнено пять полетов. Во время четвертого полета произошел выход на сверхзвуковой режим. При этом все оборудование осталось работать в штатном режиме.

Сообщается, что в оборонно-промышленном комплексе все Ту-22М3М в ходе модернизации будут штатно оснащаться штангами дозаправки. Испытания планируют завершить в 2020 году.

Ранее ПАО «Туполев» сообщило о завершении работ по созданию первого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. Работы проводились на площадках ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод».

