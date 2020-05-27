Лукашенко поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил на имя президента РТ Рустама Минниханова телеграмму с поздравлением в честь 100-летия ТАССР.

«Современный Татарстан — республика с мощным социально-экономическим потенциалом и уникальным культурно-историческим наследием. Она по праву входит в число самых передовых субъектов Российской Федерации. Залогом этих успехов являются упорный труд, инициативность, глубокое чувство патриотизма ваших граждан», — написал Лукашенко.

Он выразил уверенность, что Татарстан останется примером стабильности и процветания. Упомянул президент Белоруссии и о новых взаимовыгодных проектах с Татарстаном, передает пресс-служба президента РТ.

«Желаю Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, и всем жителям Татарстана мира, процветания, доброго здоровья и благополучия», — завершил свое послание президент Белоруссии.

Напомним, что 27 июня 1920 года был подписан Декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике». Сегодня Госсовет Татарстана проведет торжественное заседание в честь 100-летия республики.

