Минземимущества Татарстана выставило на торги Audi A6 за 130 тысяч и Fiat Albea за 47 тысяч рублей

Минземимущества РТ объявило о проведении торгов по продаже шести автомобилей. Среди них Audi A6 за 130 тысяч рублей и Fiat Albea за 47 тысяч рублей.

Из документации следует, что аукцион назначен на 3 июля и пройдет в электронной форме.

Согласно материалам, Комплексный центр соцобслуживания населения продает Audi A6 2007 года выпуска за 130 тысяч рублей. В дополнительных документах указано, что на звезде цепи ГРМ образовался скол, что повлекло за собой загибание клапанов и задиров в цилиндрах. Стоимость ремонта оценивается теперь в 1 млн рублей.

Про Fiat Albea за 47 тысяч рублей таких подробностей не указано. Однако имеется запись, что машина находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме этих двух авто с молотка пойдут ГАЗ-2752, ГАЗ-32213, УАЗ-330365 и машина скорой помощи.