В Казани реконструкция ДК им. Саид-Галеева завершена на 95%

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Подрядчик рассчитывает завершить реконструкцию ДК им. Саид-Галеева в Дербышках в ближайшее время. Сейчас объект уже готов на 95%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Здание сталинских времен получило ряд новых конструктивных решений. В то же время оно восстановлено близко к своему первоначальному виду. Например, на сцене в главном зале строители сохранили поворотный круг, которому более 60 лет. В то же время добавлен механизм, который позволяет поднимать оркестровую яму на уровень сцены.

Пока рабочие устанавливают оставшееся оборудование, красят сцены, покрывают лаком паркет. Для сцены уже пошиты шторы.