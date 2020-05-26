В Казани реконструкция ДК им. Саид-Галеева завершена на 95%
Подрядчик рассчитывает завершить реконструкцию ДК им. Саид-Галеева в Дербышках в ближайшее время. Сейчас объект уже готов на 95%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Здание сталинских времен получило ряд новых конструктивных решений. В то же время оно восстановлено близко к своему первоначальному виду. Например, на сцене в главном зале строители сохранили поворотный круг, которому более 60 лет. В то же время добавлен механизм, который позволяет поднимать оркестровую яму на уровень сцены.
Пока рабочие устанавливают оставшееся оборудование, красят сцены, покрывают лаком паркет. Для сцены уже пошиты шторы.Общество Татарстан
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