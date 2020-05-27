Синоптики Татарстана прогнозируют грозу, сильный ветер и до +31°С

В среду, 27 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем возможен дождь, а местами даже гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух в республике прогреется до 20—25 градусов Цельсия, на востоке температуры могут доходить до +31°С. В Казани метеорологи обещают от +20°С до +23°С. В Набережных Челнах столбики термометров покажут от +26°С до +28°С.