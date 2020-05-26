Банк ЗЕНИТ помогает бизнесу вернуть затраты на уплату процентов по кредитам в Татарстане

Клиентам Банка ЗЕНИТ в Татарстане доступна программа субсидирования процентных ставок по кредитам, запущенная правительством республики. Предприниматели, не попавшие под условия федеральной господдержки, могут вернуть часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Максимальный размер — 1,5 млн рублей.

Программа распространяется на предпринимателей Татарстана, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции и не включенных в список отраслей, утвержденный правительством РФ. Важным условием предоставления субсидии является снижение оборотов компании более чем на 30% и сохранение рабочих мест на уровне не менее 90%. Кредит может быть выдан на приобретение основных и пополнение оборотных средств, строительство зданий и сооружений, а также на реализацию инвестиционных проектов.

«Общероссийский опрос бизнеса, проведенный Торгово-промышленной палатой РФ в конце апреля 2020 года, показал, что почти 50% российских предпринимателей не могут воспользоваться программами государственной поддержки. В этой связи важно, что руководство Республики Татарстан продолжает помогать бизнесу. Эта программа позволит клиентам сэкономить средства и направить их на развитие своего дела», — заявил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

С условиями участия в программе можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Татарстана. Для получения документов, необходимых для оформления субсидии, клиентам необходимо обратиться в офисы обслуживания Банка ЗЕНИТ. Консультации по телефону: 8 (800) 500-40-82.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»