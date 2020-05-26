Банк ЗЕНИТ помогает бизнесу вернуть затраты на уплату процентов по кредитам в Татарстане
Клиентам Банка ЗЕНИТ в Татарстане доступна программа субсидирования процентных ставок по кредитам, запущенная правительством республики. Предприниматели, не попавшие под условия федеральной господдержки, могут вернуть часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Максимальный размер — 1,5 млн рублей.
Программа распространяется на предпринимателей Татарстана, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции и не включенных в список отраслей, утвержденный правительством РФ. Важным условием предоставления субсидии является снижение оборотов компании более чем на 30% и сохранение рабочих мест на уровне не менее 90%. Кредит может быть выдан на приобретение основных и пополнение оборотных средств, строительство зданий и сооружений, а также на реализацию инвестиционных проектов.
«Общероссийский опрос бизнеса, проведенный Торгово-промышленной палатой РФ в конце апреля 2020 года, показал, что почти 50% российских предпринимателей не могут воспользоваться программами государственной поддержки. В этой связи важно, что руководство Республики Татарстан продолжает помогать бизнесу. Эта программа позволит клиентам сэкономить средства и направить их на развитие своего дела», — заявил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.
С условиями участия в программе можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Татарстана. Для получения документов, необходимых для оформления субсидии, клиентам необходимо обратиться в офисы обслуживания Банка ЗЕНИТ. Консультации по телефону: 8 (800) 500-40-82.
Справка
ПАО «Банк ЗЕНИТ» образовано в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО ННПФ «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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