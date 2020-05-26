В Татарстане малый бизнес сократил потребление энергии на 10%

В апреле общий объем потребления энергии в Татарстане снизился на 8,3%. При этом малый и средний бизнес снизил потребление на 10%.

Как сообщили на заседании совета директоров АО «Татэнергосбыт», снижение объясняется карантинными мерами борьбы с распространением коронавируса. На 108 млн кВт·ч снизили потребление промышленные предприятия.

Казанский ТЦ «Мега» сократил свое потребление на 1,3 млн кВт·ч, «Парк Хаус» почти на 1 млн кВт·ч, передает пресс-служба компании.



В мае, по оперативным данным, снижение превышает апрельское и составляет 12,6%.