Герои вчерашних дней: куда пропала группа «Фактор-2» и почему их как будто две

Звезды внешних динамиков

В середине 2000-ных, когда только-только стали массово появляться мобильные телефоны с «поддержкой MP3», существовала группа, бывшая главным поставщиком хитов для них. Из каждого второго-третьего «крутого» телефона (айфонов тогда не было, так что — типа «Моторолы Е398» и «Сони-Эрикссоны K790»), в основном — на школьных переменах, звучали их песни — с дерзкими, хлесткими, нонконформистскими названиями. Ну, или эти названия так воспринимались целевой аудиторией.

Речь идет, конечно же, о легендарном «Факторе-2»: дуэте, который образовался в далекой и малознакомой Германии, но который смог как никто другой проникнуть в неокрепшие еще души подростков окраин российских городов. Неизвестно, что они там в своей Германии знали о жизни дворов «панелек», но «зашли» они как свои парни. Ушли — так же незаметно, как появились. Сейчас лишь изредка плакаты с их названием вызывают скупую слезу тридцатилетки — концертов почти нет, как и новых песен. Куда ушли эти «фальшивые MC», создавшие целый пласт воспоминаний о «красавицах», «девочках-Мальвинах», «облавах» и «участковых ментах» и дурной славе ­– изучает «Реальное время».

Протекторат «Руки Вверх!» и немецкий транзит

Между датой «официального» основания коллектива — 1999 годом, и началом ротации на радио в России проходит долгих шесть лет. За это время группа успевает выпустить два студийных альбома — «В нашем стиле» (2002 год) и «Мы — фальшивые МС» (2003 год). Основная масса факторовской «классики» — именно с этих альбомов. В России их выпустили только в 2004 году, почти одновременно с клипом «Красавица», режиссером которого выступил Сергей Жуков, основатель «Руки Вверх!». Он же, по словам одного из двух участников «Фактора-2» Ильи Подстрелова, стал своего рода «творческим наставником» группы.

Но это — уже в России. В Германии раскруткой занимались DJ Витал (Виталий Мозер) и Вадим Айхвальд. «Уличная» лирика была тепло встречена русскоязычными эмигрантами в Германии, видимо, заскучавшими по реалиям родины на чужбине. В результате популярность песен Подстрелова и Владимира Панченко поспособствовала активной гастрольной деятельности по русскоязычным клубам Германии. При этом, как ни странно, на самой заре эпохи интернета в России, группа, первоначально — без раскрутки, стала популярной и тут — именно благодаря трекам, качавшимся по «диал-апу» с пиратских сайтов. «Фактор-2» определенно поймал нужную волну — несмотря на «свойское» звучание, песни позиционировались чуть ли не как хип-хоп, что в глазах слушателей добавляло им самим какой-то особой «статусности», принадлежности к группе тех, кто «не слушает попсу».

В России группа записывались на лейбле «Монолит», связанном с Максимом Фадеевым. В 2005-ом у группы началась активная гастрольная деятельность по России, но до этого Подстрелов и Панченко в Штуттгарте записывают новый альбом ­– «Истории из жизни», теперь — в двух версиях, чтобы избежать проблем с ротацией на радио, которые были с предыдущими альбомами из-за ненормативной лексики.

В 2006 году группа выпускает еще один альбом — «Иммунитет подорван», в котором, как считают сами авторы, они попытались «взять все лучшее от «Фактор-2» и соединить это с огненной энергетикой Rammstein». Впрочем, то ли не все заметили в альбоме энергетику немецкого рока, то ли аудитории она была и не нужна, — иммунитет действительно оказался подорван, и широкой популярности альбом не получил.

Sic transit gloria mundi: непогашенный кем-то кредит, два состава и «ничейные» права

Еще через год солисты «Фактора-2» теряют право на название группы, которое остается у Жукова и Мозера после окончания контракта. Новое название коллектива — «Илья и Влади», но под ним выходит только один альбом, в 2008 году, под названием «Раритет» — на лейбле «AMusic Records Company» (также выпускала альбомы «Блестящих», «ВИА Гра», Анны Семенович, участников «Фабрики Звезд» Михаила Гребенщикова, Ирсон Кудиковой и Александра Соркина). Тем не менее, альбом вновь «не зашел» — популярность прошла, и в 2012 года дуэт распался.

Илья Подстрелов тогда вернулся в Россию, сообщая в интервью, что все предыдущие песни писались только им, а с Панченко он делил авторство песен и гонорары пополам «просто по дружбе». Впрочем, для другого бывшего участника оригинальной группы все выглядит несколько иначе. Он остался в Германии. «Уход одного из основателей группы не стало поводом для Владимира Панченко прекращать творческую деятельность и существование группы. На замену Илье пришёл Денис Панченко, который является родным братом Владимира», — говорится на сайте «Фактора-2» в «немецком» варианте — Владимира Панченко.

Более подробную историю печального интернационального заката группы можно найти в открытых источниках. В 2008 году создатели «Фактора — 2» начали работать под своим прежним именем, но написанным латиницей (вопрос, как к ним вернулись права на название, открытый). Они вернулись в Германию, построили студию в Гамбурге. Но популярность была уже не та, средств не хватало, и один из солистов — Илья Подстрелов — решил организовать бизнес вместе с женой: караоке-бар в Гамбурге для эмигрантов. Деньги на это были взяты не в банке, а у родителей жены Ильи. Позже другой солист «Фактора» — Владимир Панченко — предложил делать не караоке-бар, а баню, и не совместно с женой, а совместно с ним. Подстрелов согласился, не посоветовавшись ни с женой, ни с ее родителями.

Проект прогорел, а затем, по словам Подстрелова, группу «подставил» организатор концертов Денис — брат Панченко (нынешний участник «немецкого» варианта «Фактора-2»), присвоив большую часть денег за концерт. Подстрелов, кроме того, обвинил Панченко в том, что он не погашает свою часть долгов за кредит — довольно небольшую сумму, около 350 евро в месяц. Панченко, наоборот, утверждает, что не платил Подстрелов, потому и уехал из Германии, а Панченко, договорившись о «щадящем графике» платежей, продолжил платить вместе с братом и за Подстрелова.

Так или иначе, с 2012 года существует два варианта «Фактора-2» — российский, в рамках которого выступает Илья Подстрелова, и немецкий — с Владимиром и Денисом Панченко. Права на песни, судя по интервью Панченко, не принадлежат ни ему, ни Подстрелову. Панченко в основном работает на рынке Германии (и, по словам Подстрелова, не имеет права выступать на территории России под именем «Фактор-2»), а Подстрелов гастролирует по России. Впрочем, судя по странице Панченко, «немецкий вариант» в феврале выступал в Хельсинки, а в марте должен был состояться концерт в вологодском развлекательном центре «Огни Сухоны». Видимо, информация о запрете «немецкому Фактору» выступать в России уже не актуальна. Концерт этот, тем не менее, был перенесен из-за коронавируса. У российской версии «Фактора-2» концерты до пандемии были в Ульяновске, Нижнем Новгороде и других городах, а в конце 2019 года были большие концерты в московском «Известия Холл» и петербургском Aurora Concert Hall.

Максим Матвеев