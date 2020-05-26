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Марина Патяшина сообщила, когда в Татарстане отменят масочный режим

13:20, 26.05.2020
Марина Патяшина сообщила, когда в Татарстане отменят масочный режим
Фото: скриншот

Отменить обязательное ношение масок можно будет, когда ежедневный прирост по количеству заболевших будет нулевым. Об этом на пресс-конференции по новой коронавирусной инфекции в РТ в «Татар-информе» сообщила глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

Так она прокомментировала вчерашнее заявление мэра Казани Ильсура Метшина о том, что маски и перчатки придется носить до конца года.

По прогнозам Патяшиной, носить маски в Татарстане будут как минимум до осени.

Глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом сейчас в Татарстане стабилизирована.

Татарстан
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