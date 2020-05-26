Прокурор РТ: каждую неделю в Татарстане похищают до 50 млн рублей

Фото: прокуратура РТ

Еженедельно в Татарстане похищают до 50 млн рублей. Такие цифры на брифинге озвучил прокурор РТ Илдуса Нафиков.

По статистике, наиболее подвержены влиянию дистанционных мошенников люди в возрасте 30—50 лет. Таких потерпевших до 47%.

Ранее Илдус Нафиков призвал татарстанцев не быть наивными при переводе денег с карт. Раскрываемость таких преступлений составляет всего 10%.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не будьте наивными, без профилактики, без бдительности с этой проблемой не справиться», — напомнил Нафиков.

