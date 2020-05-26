Прокурор РТ призвал не быть наивными, чтобы защититься от краж денег с банковских карт

Фото: Реальное время

С развитием интернета и мобильных приложений наблюдается всплеск дистанционного мошенничества, подчеркнул сегодня на брифинге прокурор РТ Илдус Нафиков.

По его словам, 4,5 тысячи случаев подобных преступлений зарегистрировано в прошлом году, их число выросло по сравнению с 2018 годом на 45%. За 4 месяца этого года совершено уже 2 тысячи мошенничеств.

Кроме того, зарегистрировано 1,5 тысячи краж с банковских счетов — рост по сравнению с предыдущим годом составил 60%. При этом раскрываемость не превышает 10%.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не будьте наивными, без профилактики, без бдительности с этой проблемой не справиться», — напомнил Нафиков.

По информации прокурора РТ Илдуса Нафикова, еженедельно похищают до 50 млн рублей. По статистике, наиболее подвержены влиянию дистанционных мошенников люди в возрасте 30—50 лет. Таких потерпевших до 47%.

Ранее в Набережных Челнах 25-летняя девушка перевела мошеннику более 14 тысяч рублей, он ее поблагодарил за деньги.

