В Татарстане мошенник поблагодарил свою жертву за полученные деньги

В Набережных Челнах 25-летняя девушка перевела мошеннику более 14 тысяч рублей, он ее поблагодарил за деньги, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Девушка решила купить собаку и нашла в интернете нужное объявление. Она созвонилась с продавцом, тот сказал, что живет в Бугульме и пришлет щенка с курьером. Челнинка перечислила деньги, пройдя по ссылке, которую ей прислал продавец. Продавец сообщил, что «оплата не прошла» и отправил ей другую ссылку якобы для возврата денег. Девушка последовала инструкции мошенника и перевела средства повторно.

Мошенник, прежде чем исчезнуть, прислал потерпевшей сообщение, в котором поблагодарил ее за деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские продолжают поиски злоумышленника. Уже известно, что абонентский номер, с которого звонил подозреваемый, зарегистрирован в Самарской области.