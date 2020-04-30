Объем средств дольщиков на счетах эскроу в Татарстане составил более 9 млрд рублей
В Татарстане в марте объем средств дольщиков на счетах эскроу увеличился на 33% и достиг 9,2 млрд рублей.
Также увеличилось количество открытых в банках счетов эскроу до 30% и достигло 3,1 тыс.
По данным на 1 апреля, банки заключили с застройщиками 40 кредитных договоров. Сумма открытых кредитных линий превысила 30 млрд рублей, раскрыто 149 эскроу счетов на сумму в 520,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано 2 923 договора участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов.
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