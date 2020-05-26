Проект «Карта жителя Республики Татарстан» будет перезапущен

Фото: Олега Тихонова

В Минцифре РТ намерены пересмотреть проект «Карты жителя Республики Татарстан». С момента старта пилотного проекта за три с половиной года выдали менее чем половине жителей Зеленодольска.

Как рассказали «Реальному времени» в Минцифре РТ (ранее Минсвязи), с 2016 по 2019 год было выдано «более 40 тысяч карт при населении Зеленодольска в 99 тысяч жителей». То есть за один год прирост владельцев «Карты жителя Республики Татарстан» составил от силы 3 тысячи. Сегодня карта жителя включает в себя четыре сферы — социальную защиту, медицину, транспорт и финансы — и выдается моментально, за одно посещение «Ак Барс Банка» или Сбербанка в городе Зеленодольске, с фотографией владельца, а также с квалифицированной электронной подписью. В Минцифре дали понять, что в скором времени похоже пересмотрят параметры самого проекта и задумаются о его масштабировании в новом виде, но пока неизвестно в каком:

— Сейчас мы анализируем опыт реализации карты в Татарстане, в дальнейшем мы допускаем некоторое переосмысление проекта и его масштабирование — сообщили в министерстве.

Интересно, что слова о масштабировании также звучат и в ответе «Ак Барс Банка»:

— Проект продолжает функционировать, граждане по-прежнему могут обратиться в отделения «Ак Барс Банка» за выдачей «Карты жителя» в городе Зеленодольск. Проект «Карта жителя РТ» в настоящее время реализован лишь на территории города Зеленодольск. Вопрос масштабирования проекта на весь Татарстан находится в проработке, — рассказали в кредитном учреждении.

На сегодняшний день «Ак Барс Банком» выдано более 10 тысяч таких карт. На вопрос, насколько они востребованы сегодня, в банке сообщили, что «Карта жителя» активно используется для оплаты проезда в общественном транспорте, а также для оплаты услуги покупок в магазинах-партнерах проекта с целью получения дополнительных скидок. В Сбербанке не ответили на вопросы «Реального времени» о ходе проекта.

Подробнее о том, почему проект требует масштабирования в материале «Реального времени».

