Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска открыли

Напомним, что в 1:07 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Позже над Альметьевском, Нижнекамском, Елабугой и Набережными Челнами объявляли угрозу атаки беспилотников, однако затем ее сняли.

Также открыта и казанская воздушная гавань.

Ранее сообщалось, что над соседней с Татарстаном Башкирией обломки сбитого дрона ВСУ попали в жилой дом.

Никита Егоров