За ночь над территорией России уничтожили 147 дронов ВСУ

За ночь силы ПВО над территорией России уничтожили 147 дронов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В списке регионов от Минобороны в том числе значится Башкирия, которую утром атаковали беспилотники, однако точное количество уничтоженных БПЛА не сообщается. Глава республики Радий Хабиров сообщил о нескольких дронах, сбитых на подлете к нефтеперерабатывающим заводам.

В период с 23:00 до 7:00 мск дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской областей, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан, Адыгея и над акваториями Черного и Азовского морей.

На данный момент в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность». В течение последних часов над четырьмя городами республики вводили угрозу атаки БПЛА — над Альметьевском, Нижнекамском, Елабугой и Набережными Челнами, позднее ее сняли.

Наталья Жирнова