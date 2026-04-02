В четырех городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА
Ранее на фоне угроз атаки БПЛА в Казани, Нижнекамске и Бугульме закрыли аэропорты
Угроза атаки БПЛА на Челны, Альметьевск, Елабугу и Нижнекамск отменена. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по Татарстану.
О том, что этим городам угрожает атака беспилотников, в ведомстве сообщали в 4:17 в МАХ. Однако уже спустя 2,5 часа в МЧС сообщили об отмене угрозы.
