Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы закрыли

06:46, 02.04.2026

Объявлена угроза атаки БПЛА на четыре города в Татарстане

В Нижнекамске и Бугульме закрыли аэропорты.

Также объявлена угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Набережные Челны, Елабугу и Нижнекамск, добавили в МЧС.

— Необходимо принять меры безопасности! Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг). Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что закрыли и казанский аэропорт. Напомним, что в 1:07 в республике ввели режим беспилотной опасности.

