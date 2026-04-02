Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы закрыли
Объявлена угроза атаки БПЛА на четыре города в Татарстане
В Нижнекамске и Бугульме закрыли аэропорты.
Также объявлена угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Набережные Челны, Елабугу и Нижнекамск, добавили в МЧС.
— Необходимо принять меры безопасности! Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг). Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что закрыли и казанский аэропорт. Напомним, что в 1:07 в республике ввели режим беспилотной опасности.
