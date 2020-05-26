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СМИ: по-прежнему не всем врачам стали выплачивать «коронавирусные» надбавки

03:27, 26.05.2020
СМИ: по-прежнему не всем врачам стали выплачивать «коронавирусные» надбавки
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Несмотря на президентское совещание, посвященное выплатам надбавок врачам, многие медики до сих пор не видели этих денег. Так, проблемы коснулись медиков Краснодарского края.

Жалобы поступили от врачей скорой помощи Армавира, медики из Абинского района получили предупреждение из-за видеожалобы.

Схожая ситуация сложилась и в Дагестане, пишут «Известия». Следователи проверяют порядок начисления выплат в Ставрополье, Адыгее, Ульяновской области, Татарстане, Башкирии, Сахалинской области, в Крыму.

Напомним, власти Татарстана отменили пункт, устанавливавший фактическую оплату по отработанному времени.

ОбществоМедицина
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