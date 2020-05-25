Эксперты признали невменяемой челнинку, которая напала с ножом на детей, — один не выжил

Фото: «Реальное время»

Избежать колонии может 32-летняя жительница Татарстана, обвиняемая в убийстве одного ребенка и покушении на жизнь другого. По результатам психолого-психиатрической экспертизы Следком по РТ направил в суд постановление о применении к ней принудительных мер медицинского характера.



У женщины выявили признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее и лишало возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, ночью 6 октября 2019 года в Набережных Челнах после серьезной ссоры с женой муж обвиняемой ушел из дома, а она взяла нож и нанесла множественные ранения в грудь своим сыновьям 6 и 2 лет. Потом попыталась покончить с собой. Младший из детей скончался на месте, старшего и его мать госпитализировали.

Арестовали женщину сразу после выписки из больницы.