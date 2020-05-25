В поселке Васильево под Казанью затопило 60 садовых участков

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В поселке Васильево в Зеленодольском районе Татарстана затопило 60 садовых участков.

Это произошло из-за подъема воды в Куйбышевском водохранилище и высокого уровня грунтовых вод.

Подтопленными оказались участки в СНТ «Ял» и «Малахит». По данным МЧС по РТ, всего в СНТ «Ял» расположено 100 садовых участков, в зону подтопления попали 20, из них три заброшенных. В СНТ «Малахит» находятся 230 садовых участков, в зону подтопления попали 40, из них пять заброшенных.

Всего в зоне подтопления в Татарстане находятся 10 приусадебных участков (из них на одном участке — одна надворная постройка), 137 дачных участков (из них на шести участках подтоплены садовые дома и на одном участке две надворные постройки) и одна набережная.

В МЧС подчеркивают, что угрозы жизни населению нет, социально значимые объекты и объекты инфраструктуры в зону подтопления не попали.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в марте перечислил районы республики с опасным уровнем воды на реках во время паводка. Это Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Кайбицкий, Зеленодольский, Новошешминский, Нурлатский и Чистопольский районы.

