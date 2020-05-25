Казанский завод планирует поставлять в Оренбург и Дагестан дождевальные машины

Казанский завод оросительной техники в этом году планирует поставить дождевальные машины в Дагестан, Оренбург и республики Северного Кавказа.

По словам главы Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова, машина, созданная в Казани, не уступает по качеству и характеристикам импортным аналогам. Установка может поливать все виды сельхозкультур, а также имеет специальные насадки для равномерности полива.

Зяббаров уточнил, что завод в 2016—2019 годы выпустил и смонтировал более ста дождевальных машин, которые «успешно работают на полях Татарстана и других регионов России — Алтая, Марий Эл, Удмуртии».

Сейчас в 109 хозяйствах республики более 367 современных дождевальных машин, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Также в Татарстане производят средства защиты растений для аграриев по всей России и стран СНГ. Предприятие располагается на базе технополиса «Химград».

