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В Татарстане производят средства защиты растений для аграриев по всей России и стран СНГ

16:43, 13.04.2020
В Татарстане производят средства защиты растений для аграриев по всей России и стран СНГ
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане производят средства защиты растений для аграриев по всей России и стран СНГ. Предприятие располагается на базе технополиса «Химград», с его работой ознакомился первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

В компании уже сформировали широкую линейку эффективных микробиологических препаратов, с успехом внедряемых и применяемых в ряде российских регионов и стран СНГ.

Кроме того, по данным международного исследовательского агентства «Клеффманн Групп», группа компаний Bionovatic стала компанией №1 по площади обрабатываемых площадей в 2019 году.

Сейчас предприятие продолжает работу с соблюдением всех требований безопасности в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

ПромышленностьАгропромОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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