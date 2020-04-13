В Татарстане производят средства защиты растений для аграриев по всей России и стран СНГ

В Татарстане производят средства защиты растений для аграриев по всей России и стран СНГ. Предприятие располагается на базе технополиса «Химград», с его работой ознакомился первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

В компании уже сформировали широкую линейку эффективных микробиологических препаратов, с успехом внедряемых и применяемых в ряде российских регионов и стран СНГ.

Кроме того, по данным международного исследовательского агентства «Клеффманн Групп», группа компаний Bionovatic стала компанией №1 по площади обрабатываемых площадей в 2019 году.

Сейчас предприятие продолжает работу с соблюдением всех требований безопасности в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.