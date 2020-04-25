Марат Зяббаров: Татарстан лидер по производству молока, но по продуктивности коров уступает большинству регионов ПФО

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров рассказал, что производство молока за I квартал 2020 года выросло на 2,6%. Он отметил, что в республике производится «наибольшая часть российского молока».

«В то же время по продуктивности коров мы пока только на 41 месте. В ПФО — 9 место из 14 регионов», — подчеркнул министр на еженедельном совещании в кабмине РТ.

По его словам, валовый надой молока за 3 месяца составил 440 тысяч тонн, передает пресс-служба президента РТ.

Также Марат Зяббаров обратил внимание на районы, не выполнившие план по производству говядины. Таких районов в республике на сегодня 21. Министр выразил мнение, что причиной стало неполноценное кормление крупного рогатого скота.