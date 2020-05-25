Минниханов обсудил с руководителями малых нефтяных компаний дальнейшее развитие отрасли

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня совещание с руководителями малых нефтяных компаний республики.

В ходе мероприятия участники обсудили итоги деятельности за первый квартал текущего года и определили задачи дальнейшего развития.

Глава Татарстана отметил, что рынок нефти в первом квартале находился под негативным влиянием прекращения сделки «ОПЕК+» и последствиями пандемии коронавируса. Из-за этого произошло объективное снижение поступления доходов по сравнению с прошлым годом, заметил Минниханов.

По его словам, ситуация с коронавирусом оказывает негативное влияние на уровень экономической активности. Тем не менее в республике сохранилась положительная динамика по итогам первого квартала.

«Локомотивом нашей экономики является нефтяная промышленность. В этой отрасли сложилась сложная ситуация. Руководство страны уделяет большое внимание данному вопросу. Сегодня идет некая стабилизация, в том числе за счет сокращения добычи. Но другого пути нет. Проблема коронавируса затронула весь мир. Рынок потребления нефтепродуктов и продукции нефтехимии резко упал. Это отразилось и на наших поставках», — сказал Минниханов.

В ходе совещания генеральный директор ЗАО «Нефтеконсорциум» Фанис Валиев сообщил, что малые нефтяные компании в первом квартале этого года добыли 1 млн 783 тыс. тонн нефти, что выше установленного задания на 119 тыс. тонн.

Удельный вес нефти, которую добыли малые компании, составил 19,9% от общего объема по республике, 27 компаний выполнили установленные задания по объемам добычи нефти.



Помимо этого, заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов доложил, что за последние два года малые нефтяные компании не допустили аварийных и несчастных случаев.



Однако несколько компаний пока не подготовили инвестиционные программы и дорожные карты по доведению опасных производственных объектов до требований промышленной безопасности, передает пресс-служба президента РТ.