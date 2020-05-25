В Татарстане инспекторы ГИМС проводят освидетельствование лодочных станций

Фото: МЧС по РТ

Инспекторы ГИМС проводят освидетельствование лодочных станций. Специалисты проверяют техническое оснащение станций и баз для маломерных судов.

Спасатели проверяли документы, такие как договоры аренды и судовые журналы, а также наличие и исправность оборудования, причалов, мест стоянок. Владельцам лодочных станций объясняют необходимость обновлений информационных стендов и противопожарного инвентаря. Кроме этого, необходимо организовать раздельный сбор отходов и своевременный вывоз мусора.

Сообщается, что по состоянию на 21 мая проведено 20 технических освидетельствований баз для стоянок маломерных судов. Проверку прошли только 16 станций, 10 из которых находятся в Казани. В Нижнекамском муниципальном районе — три базы, в Тукаевском, Чистопольском муниципальных районах и в Набережных Челнах по одной базе.

Четыре базы в Зеленодольском, Тукаевском муниципальных районах и в Набережных Челнах пока к работе не допущены.

Ранее из Казанского речпорта открылись ежедневные рейсы до Свияжска. Перевозка выполняется теплоходами типа «Москва».

