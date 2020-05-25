Из Казанского речпорта открываются скоростные рейсы в Свияжск
Из Казанского речпорта открываются ежедневные рейсы до Свияжска с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачную и Рудник. Об этом сообщает пресс-служба Миндорстранса РТ.
Перевозка выполняется теплоходами типа «Москва». По распианию из Казани они будут отправляться в 9 утра. Из Свияжска теплоходы отправляются в 15.15, прибывают в Казань в 17.20.
Взрослый билет обойдется в 127 рублей. Детям до 5 лет — проезд бесплатный. С 5 до 10 лет предоставляется скидка в 50%.
В здание речного вокзала запускают по 10 человек, предварительно измерив температуру бесконтактным градусником. Пассажиров просят приезжать с масками и перчатками.
Ранее из Казани открылись скоростные рейсы в Болгар.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/175671-iz-kazanskogo-rechporta-otkryvayutsya-skorostnye-reysy-v-sviyazhsk
Прочитал заголовок сообщения и обрадовался - вспомнил, как в 1980-е годы за 40 минут добирался до тогда острова Свияжск на скоростной "Комете".
Но из текста понял. что это обычные рейсы на тихоходной "Москве" - но всё равно отличная новость.
Два часа философских размышлений при плеске волн. тарахтения мотора и прекрасных видов - это прекрасно.
Спасибо за бодряжую новость.