Из Казанского речпорта открываются скоростные рейсы в Свияжск

Из Казанского речпорта открываются ежедневные рейсы до Свияжска с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачную и Рудник. Об этом сообщает пресс-служба Миндорстранса РТ.

Перевозка выполняется теплоходами типа «Москва». По распианию из Казани они будут отправляться в 9 утра. Из Свияжска теплоходы отправляются в 15.15, прибывают в Казань в 17.20.

Взрослый билет обойдется в 127 рублей. Детям до 5 лет — проезд бесплатный. С 5 до 10 лет предоставляется скидка в 50%.

В здание речного вокзала запускают по 10 человек, предварительно измерив температуру бесконтактным градусником. Пассажиров просят приезжать с масками и перчатками.

Ранее из Казани открылись скоростные рейсы в Болгар.

