Новичок «Нефтехимика»: «Рад, что такая амбициозная команда обратила на меня внимание»

Новобранец «Нефтехимика», нападающий Александр Кучерявенко, поделился впечатлениями от перехода в нижнекамский клуб. Форвард подчеркнул, что был рад приглашению в команду из Татарстана.

«Очень рад, что такая амбициозная команда обратила на меня внимание. Знаю, что в «Нефтехимике» играет много своих молодых воспитанников. Очень интересно будет с ними играть, и в этом плане, думаю, мой опыт будет востребован. Поэтому переход воспринял позитивно, настроение отличное.

С нетерпением жду начала предсезонки, знакомства с тренерским штабом, персоналом и партнерами по команде. Готовлюсь к большой и напряженной работе», — приводит слова хоккеиста пресс-служба нижнекамцев.

Напомним, «Нефтехимик» подписал с Кучерявенко однолетний контракт до конца следующего сезона. За нижнекамскую команду форвард будет играть под 15-м игровым номером.

Ранее 32-летний хоккеист выступал за екатеринбургский «Автомобилист». В прошедшем сезоне Кучерявенко сыграл в 35 матчах, в которых набрал 12 очков (3+9).