«Хрустальная леди» раскрыла имя своего сына и рассказала о его самочувствии

Лилия Тимергалиева, известная в Казани как «хрустальная леди» из-за несовершенного остеогенеза (ломкостьи костей), рассказала о самочувствии своего новорожденного сына, а также раскрыла его имя.



Супруги Тимергалиевы назвали сына Салаватом.

«Мы очень тебя ждали, малыш, ты наш любимчик с папой, ты наше сокровище

Хоть и многие советовали назвать разными другими именами, мы-то с отцом уже давно мысленно назвали тебя Салаватом! Потому что ты наша радость, передающий всю прелесть нашей любви, всеми цветами радуги», — рассказала Лилия.

По ее словам, они с сыном чувствуют себя удовлетворительно. Ребенок появился на свет семимесячным, поэтому за его здоровьем следят врачи.

Ранее семья хотела взять ребенка из детдома, но выяснилось, что Лилия беременна. Врачи рекомендовали женщине избавиться от плода, так как это угрожало жизни самой «хрустальной леди». Несмотря на рекомендации, она решилась сохранить ребенка и успешно выносила его.

