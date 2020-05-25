В Госдуме предложили запретить регистрировать сайты, созвучные с ресурсами органов власти

Фото: Максим Платонов

В Госдуме предложили запретить пользователям регистрировать сайты, названия которых созвучны с названием электронных ресурсов органов государственной власти власти. С таким предложением к Минкомсвязи выступил Иван Сухарев.

Парламентарий отметил, что мошенники все чаще называют свои интернет-страницы по сбору персональных данных созвучными с электронными порталами органов власти. Мошенники пользуются невнимательностью граждан. В адресной строке может присутствовать лишняя точка/тире/цифра/изменена любая буква, что многие могут просто не заметить, передает RT.

Ранее прокуратура РТ попросила жителей республики быть внимательней при оформлении выплат на детей. Мошенники создали несколько десятков сайтов, где можно лишиться денег.

