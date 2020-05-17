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Прокуратура РТ просит татарстанцев быть внимательными при оформлении выплат на детей

04:29, 17.05.2020
Прокуратура РТ просит татарстанцев быть внимательными при оформлении выплат на детей
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура РТ попросила жителей республики быть внимательней при оформлении выплат на детей. Мошенники создали несколько десятков сайтов, где можно лишиться денег.

Как пояснили в ведомстве, мошенники пользуются невнимательностью. Необходимо обращать внимание на на доменное имя сайта. Официальный портал Госуслуг РФ — gosuslugi.ru. Если в адресе присутствует лишняя точка/тире/цифра/изменена любая буква — это сайт мошенников, хотя внешне он может быть точной копией оригинала.

Ранее «Реальное время» объясняло, как получить «путинские выплаты» на детей.

Общество Татарстан
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