Прокуратура РТ просит татарстанцев быть внимательными при оформлении выплат на детей

Прокуратура РТ попросила жителей республики быть внимательней при оформлении выплат на детей. Мошенники создали несколько десятков сайтов, где можно лишиться денег.

Как пояснили в ведомстве, мошенники пользуются невнимательностью. Необходимо обращать внимание на на доменное имя сайта. Официальный портал Госуслуг РФ — gosuslugi.ru. Если в адресе присутствует лишняя точка/тире/цифра/изменена любая буква — это сайт мошенников, хотя внешне он может быть точной копией оригинала.

Ранее «Реальное время» объясняло, как получить «путинские выплаты» на детей.

