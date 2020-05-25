Один из участников перестрелки в Москве работал таксистом
Автомобиль Ford Focus, на котором приехали участники перестрелки в Москве, числился в службе такси.
Владелец авто получил лицензию до 2024 года, передает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как сообщает ТАСС, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: незаконный оборот оружия, покушение на убийство и хулиганство. Прокуратура взяла расследование на особый контроль. Задержаны уже девять человек.
Напомним, что в воскресенье несколько человек устроили перестрелку в московском ЖК «Ясный». Очевидцы сняли на видео бегающих с автоматами по двору мужчин.Происшествия
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