Один из участников перестрелки в Москве работал таксистом

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Автомобиль Ford Focus, на котором приехали участники перестрелки в Москве, числился в службе такси.

Владелец авто получил лицензию до 2024 года, передает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: незаконный оборот оружия, покушение на убийство и хулиганство. Прокуратура взяла расследование на особый контроль. Задержаны уже девять человек.

Напомним, что в воскресенье несколько человек устроили перестрелку в московском ЖК «Ясный». Очевидцы сняли на видео бегающих с автоматами по двору мужчин.