Татарстанцы из Нью-Йорка добрались до Уфы
В Уфу прибыл самолет, вывозивший россиян из Нью-Йорка. До столицы Башкирии долетели 125 жителей ПФО, в том числе и татарстанцы.
Вывозной рейс добрался до Уфы уже вечером, передает «Башинформ».
Татарстанские власти встретили соотечественников и забрали их, чтобы доставить в один из центров обсервации, где путешественники будут вынуждены провести две недели.
Всего из США вылетели 379 пассажиров. Сначала самолет приземлился в Москве, где и осталось большинство прибывших.
Ранее жительница Казани Зульфия Максутова рассказала, как не может вернуться из США в столицу Татарстана. Она должна была улететь 25 марта, но не смогла из-за закрытия границ.
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