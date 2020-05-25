Татарстанцы из Нью-Йорка добрались до Уфы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Уфу прибыл самолет, вывозивший россиян из Нью-Йорка. До столицы Башкирии долетели 125 жителей ПФО, в том числе и татарстанцы.

Вывозной рейс добрался до Уфы уже вечером, передает «Башинформ».

Татарстанские власти встретили соотечественников и забрали их, чтобы доставить в один из центров обсервации, где путешественники будут вынуждены провести две недели.

Всего из США вылетели 379 пассажиров. Сначала самолет приземлился в Москве, где и осталось большинство прибывших.

Ранее жительница Казани Зульфия Максутова рассказала, как не может вернуться из США в столицу Татарстана. Она должна была улететь 25 марта, но не смогла из-за закрытия границ.

