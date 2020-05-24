Telegram: Татарстан станет одним из пилотных регионов по тестированию дистанционного голосования

Телеграм-каналы обсуждают, что Татарстан может стать одним из нескольких регионов, на которых в этом году опробуют электронное голосование.

Среди других пилотных субъектов указаны Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что в РТ уже идет работа над созданием цифровых участков голосования. Их предполагается подготовить к сентябрю и единому дню голосования.

Президент РФ Владимир Путин уже подписал закон, позволяющий голосовать дистанционно. Причем не только электронно, но и по почте.

Сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Российской газете» рассказала, как будет организовано электронное голосование. Она рассказала, что избиратели смогут участвовать в выборах не выходя из квартиры. При этом председатель ЦИК предупредила, что перед введением дистанционного голосования оно должно завоевать доверие общества.