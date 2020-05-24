Путин разрешил голосовать на выборах по почте

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает принимать участие в голосовании через интернет или по почте. Также теперь можно дистанционно собирать подписи избирателей для регистрации кандидата или назначения референдума.

Документ позволяет учитывать ситуацию с пандемией коронавируса при проведении выборов или референдумов, говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Кремля.

«Кроме того, Федеральный закон закрепляет возможность отложить голосование по избранию высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, избираемого законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни и (или) здоровью граждан», — сообщается в записке.