В Татарстане могут создать цифровые участки для голосования

В Татарстане рассматривают возможность создать к сентябрьским выборам этого года цифровые участки голосования. Об этом говорится в сообщении ЦИК РТ.



Это позволит гражданину, который находится за пределами своего избирательного округа или региона, проголосовать на выборах.

Ранее сообщалось, что выборы президента Татарстана и депутатов муниципальных советов, которые запланированы на сентябрь, могут пройти в дистанционном режиме. Несколько дней назад Госдума уже приняла закон, который предусматривает возможность голосовать на выборах и референдумах по почте или дистанционно.

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что «увеличение арсенала цифровых способов голосования — это одновременно и требование времени и ответ на пандемию коронавируса».