Новости общества

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кураист сыграл в Казани под мостом Миллениум

18:57, 24.05.2020
Кураист сыграл в Казани под мостом Миллениум
Фото: скриншот

В Сети появилось видео с артистом Татарской филармонии Рустемом Маликовым, играющим на курае под мостом «Миллениум».

Автор ролика подошел к артисту и стал снимать импровизированное выступление. Потом он спросил музыканта: «А почему здесь? В таком месте? Под мостом?» Далее он предположил, что музицировать дома мешают соседи.

На вопрос «Чем вы занимаетесь по жизни?», музыкант уточнил у юноши местный ли он и кто по национальности. Тот гордо ответил: «Чистокровный татарин».

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров