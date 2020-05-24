Кураист сыграл в Казани под мостом Миллениум

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В Сети появилось видео с артистом Татарской филармонии Рустемом Маликовым, играющим на курае под мостом «Миллениум».

Автор ролика подошел к артисту и стал снимать импровизированное выступление. Потом он спросил музыканта: «А почему здесь? В таком месте? Под мостом?» Далее он предположил, что музицировать дома мешают соседи.

На вопрос «Чем вы занимаетесь по жизни?», музыкант уточнил у юноши местный ли он и кто по национальности. Тот гордо ответил: «Чистокровный татарин».