Испания в июле начнет принимать иностранных туристов

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов, заявил премьер страны Педро Санчес. Он посоветовал людям, которые хотят посетить Испанию, заранее спланировать поездку.

«Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле», ‒ приводит слова Санчеса El Pais.

Он не сказал, с какими странами Испания возобновит авиасообщение и как именно меры примут власти страны, чтобы избежать вспышки COVID-19.

По последним данным, Испания находится на пятом месте в мире по числу заболевших коронавирусом (235 290), умерли более 28 тыс. человек.

